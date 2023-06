Ceará consegue grande vitória sobre Atlético-GO fora de casa e segue na briga pelo G-4 da Série B

Erick, Vitor Gabriel e Castilho foram os grandes nomes da vitória alvinegra fora de casa, pela Série B do Brasileiro. Além de se aproximar do G-4, o time possui agora a melhor campanha como visitante no torneio

Fora de casa, o Ceará fez um duelo seguro contra o Atlético-GO e venceu por 3 a 0. Vitor Gabriel, Erick e Guilherme Castilho marcaram os gols da partida realizada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, nesta terça-feira, 6.

Esse resultado foi muito importante para o Vovô. Agora, o Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 6ª posição da Série B com 19 pontos, encurtando a distância para o G-4 em apenas um ponto. Essa diferença pode aumentar, devido ao complementando da rodada que acontece nesta quarta-feira, 7. O Ceará enfrentará agora o CRB, no sábado, 10, às 19h30, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do certame.

O jogo

Eduardo Barroca sabia que precisava dar uma resposta ao torcedor alvinegro. Afinal, mesmo com a vitória diante da Chapecoense, na última sexta-feira, 2, o desempenho foi aquém. Por isso, o comandante promoveu mudanças como a estreia do volante Zé Ricardo, o retorno do atacante Vitor Gabriel ao time titular e a entrada do zagueiro David Ricardo como lateral-esquerdo.

A partida começou estudada. Porém, aos 14 minutos de jogo, as alterações de Barroca mostraram resultado. David Ricardo recebeu do lado esquerdo, cruzou e Vitor Gabriel cabeceou sem chances para o goleiro Ronaldo, abrindo o placar na capital goiana. Esse gol, aliás, foi o 11º do camisa 63 na temporada, transformando-o no artilheiro do clube em 2023 ao lado de Erick.

O clube goiano tentava chegar próximo de empatar, mas tinha muita dificuldade, devido a marcação do Ceará que se postava em campo de forma eficiente e segura. Apenas aos 26 minutos, em lance de bola parada, Renato mandou por cima do gol defendido por Richard, mas não levou muito perigo. O contrário ocorreu no lance posterior, mas a favor do time cearense.

Erick e Chay tabelaram na linha lateral, o meia mandou a bola na cabeça de Vitor Gabriel, principal jogador do primeiro tempo. Porém, Ronaldo conseguiu intervir, evitando o segundo gol do Vovô.

O Ceará seguiu mais perigoso e teve duas oportunidades para consolidar o placar já nos 45 minutos iniciais. A primeira foi com David Ricardo, contudo, Ronaldo mandou para escanteio. Na cobrança, a zaga atleticana rebateu, Arhur Rezende chutou de fora, e mais uma vez, o goleiro do Rubro-Negro foi acionado.

Na etapa final, o técnico do Atlético-GO, Alberto Valentim, promoveu uma mudança, que foi a saída de Gustavo Coutinho para a entrada de Daniel. O objetivo era ganhar força ofensiva e conseguir a igualdade no placar. Porém, a estratégia de Valentim foi desmontada logo no início.

Principal jogador alvinegro em 2023 e artilheiro isolado do time na temporada, Erick ampliou para 2 a 0 logo com 1 minuto de segundo tempo. Esse foi o 12º gol do atleta no ano.

Depois de somar mais um tento, o escrete preto-e-branco caminhava para a tranquilidade no embate. Contudo, o Atlético, por pouco, não impôs emoção. Daniel, aos 9 minutos, marcou para o Dragão. Para a sorte dos alvinegros, o jogador goiano havia cometido falta na jogada e a arbitragem anulou, mantendo o placar estável.

O restante do jogo de total controle do Ceará, se mantendo seguro defensivamente. Ofensivamente, apenas trabalhou a bola, sem se expor, já que o resultado estava concretizado.

No final, Guilherme Castilho, que veio do banco de reservas, ainda marcou o terceiro, de pênalti, que foi sofrido por Janderson. O camisa 99 chegou aos 10 gols em 2023.