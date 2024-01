Presidente do Ceará confirma quatro atletas contratados e projeta mais cinco reforços

Com o intuito de formar, antes do fim deste ano, pelo menos 80% do elenco que representará o Ceará em 2024, a diretoria do Vovô tem trabalhado intensamente no mercado da bola em busca de reforços. O presidente do clube, João Paulo, confirmou em entrevista ao podcast “Nossa Glória é Lutar”, que quatro jogadores devem ser anunciados nesta semana.

O mandatário alvinegro contou que o quarteto é composto por um lateral-direito, um zagueiro, um meio-campista e um atacante. O Vovô aguarda apenas questões burocráticas para oficializar os atletas. Dentre eles, o Esportes O POVO adiantou o nome de dois: Raí Ramos, ex-São Paulo, e Ramon Menezes, ex-CRB e Atlético-GO.