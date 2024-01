"Deixa o legado de uma pessoa que deu a vida ao Ceará", diz presidente do Conselho sobre Dimas

José Barreto Filho relembrou no programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, histórias do Soldado Alvinegro, que faleceu nesta sexta-feira, 22

A função de um soldado é defender um país e, por este motivo, não cabia outa alcunha à Dimas Filgueiras senão Soldado Alvinegro. O ex-jogador, treinador e um dos maiores ídolos do Ceará faleceu nesta sexta-feira, 22, e em entrevista ao Esportes do Povo, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, José Barreto Filho, relembrou histórias que fizeram do carioca um dos maiores defensores do Vovô.

"As histórias do Dimas impregnavam o torcedor de otimismo a ponto de que todos tinham nele a certeza que, se Dimas estava na beira do campo, era certeza de uma vitória ou algo positivo que ia ocorrer. Ele deixa o legado de uma pessoa que deu a vida ao Ceará e temos que render a ele todas as homenagens possíveis", exaltou Barreto Filho.

Na entrevista, Barreto exaltou que a história do ex-jogador era condensada a história do Ceará e revelou um vazio pela partida do Soldado Alvinegro.