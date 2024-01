Ex-presidente do Ceará, Robinson de Castro lamenta morte de Dimas: "Deixa muita coisa boa"

Robinson resumiu Dimas Filgueiras como "peça muito importante na engrenagem do clube", enquanto esteve com saúde para colaborar no dia a dia do Ceará

Ex-presidente do Ceará, Robinson de Castro lamentou o falecimento do ex-jogador, treinador e dirigente Dimas Filgueiras, um dos maiores ídolos da história do Alvinegro de Porangabuçu. Em participação ao vivo no Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, Robinson relembrou feitos do “Soldado Alvinegro”, como era chamado pelos torcedores.

“Primeiramente, lamentar a partida do nosso Dimas Filgueiras, nosso soldado alvinegro. Uma pessoa que conheci muito bem, de perto, não apenas como torcedor, mas convivi com ele no dia a dia, desde 2008, quando cheguei no clube até o último momento que esteve conosco. Só tenho boas lembranças do Dimas, tem uma estrela muito grande, iluminado. Nos momentos de dificuldades, sempre era chamado para assumir a liderança de algum processo ou projeto. Quantas vezes, em meio de campeonato que o Ceará estava em dificuldade, o Dimas assumia e dava a volta por cima. Também foi marcante em 2010, na Série A do Campeonato Brasileiro, quando assumiu contra o Santos, vencemos o jogo com Neymar e companhia. Não consigo ter recordações negativas do Dimas. Muitas vezes foi incompreendido, injustiçado, mas tenho certeza que é uma pessoa que se confunde com o Ceará Sporting Club”, iniciou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Robinson de Castro ainda citou a homenagem do Ceará para Dimas Filgueiras em maio de 2019, na reinauguração dos vestiários em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu. O pedido partiu do ex-dirigente para valorizar a história do ex-atleta. À época, Dimas e familiares participaram da solenidade de inauguração.