Com voto de sócio entre os temas, reunião sobre reforma estatutária do Ceará ganha data

O Conselho Deliberativo do Ceará convocou uma reunião para que seja discutida a reforma estatutária do clube. Este primeiro encontro, que acontecerá na próxima segunda-feira, 7, às 19 horas, em Carlos de Alencar Pinto, trará alguns temas importantes para debate, como a profissionalização da diretoria e o direito do sócio-torcedor votar nas eleições do Vovô.

A reunião contará com 11 membros da Comissão Provisória de Reforma do Estatuto e mais três da Comissão Permanente de Ética do Conselho Deliberativo. O documento de convocação foi assinado por José Barreto de Carvalho Filho, presidente do Conselho Deliberativo do Alvinegro de Porangabuçu.

O momento será importante para colocar em pauta mudanças que foram discutidas durante a campanha para presidente do Ceará neste ano, disputada por João Paulo e Gabriel Ponte. No modelo atual, não existe remuneração de cargos da diretoria e também não há direito dos sócios votarem nas eleições do executivo.