Ceará relaciona 30 atletas para disputa da Copinha 2024; veja relacionados e confrontos

O Ceará relacionou 30 atletas para a disputa da 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro. A listagem contempla jogadores nascidos entre 2003 e 2007.

A equipe cearense está no Grupo 8 da Copinha, com sede no município de Leme, a aproximadamente 190 quilômetros da capital paulista. As partidas serão disputadas no Estádio Municipal Bruno Lazzarini. O Ceará terá como adversários o: Rondoniense-RO, Gama-DF e Lemense-SP.

A Copinha 2024 será a 16ª edição disputada pelo Ceará na história. A melhor campanha do clube aconteceu em 2016, quando chegou a 4ª fase, encerrando a competição na 13ª posição.