"Clube me apresentou um projeto muito bom", diz Lourenço sobre acerto com o Ceará

"Chego feliz e motivado para defender o Ceará. O clube me apresentou um projeto muito bom, e espero agregar da melhor forma. Vou trabalhar muito para isso. 2023 Foi uma temporada importante para a minha evolução como atleta, e espero utilizar dessa experiência para ajudar o Ceará", disse o atleta em fala ao site oficial do clube.

Primeiro reforço anunciado pelo Ceará para a temporada de 2024, o meio-campista Lourenço falou sobre a chegada ao novo clube. O atleta de 26 anos destacou o projeto apresentado como fator importante para aceitar a proposta. Ele também destacou a motivação para defender as cores do alvinegro.

Lourenço já tem data para ter o primeiro contato com os novos companheiros. No próximo dia 26, o Alvinegro de Porangabuçu dará início a pré-temporada visando 2024 de maneira remota. A apresentação presencial, e oficial, será apenas no segundo dia de janeiro, no Centro de Treinamento de Porangabuçu.

Ceará no mercado da bola

Após anunciar a chegada de Lourenço, o Vovô oficializou a contratação de outros três atletas: Aylon, Fernando Miguel e Lucas Mugni, nesta ordem. O atacante disputou a Série B pelo Novorizontino, enquanto o goleiro e o meia atuaram na Série A por Fortaleza e Bahia, respectivamente.

Além de contratações, o Ceará também concretizou a saída de alguns jogadores. Kelvyn e Zé Roberto foram emprestados à Chapecoense e ao Sport. Tiago Pagnussat rescindiu com o time cearense e acertou a ida para o Avaí.