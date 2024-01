Indicação de Mancini, Ceará tem interesse no zagueiro Iago Maidana, do América-MG

Defensor de 27 anos realizou 50 jogos nesta temporada. Contrato do jogador com os mineiros se encerra em dezembro deste ano

Preparando-se para a próxima temporada, quando buscará o acesso à Série A, o Ceará tem interesse na contratação do zagueiro Iago Maidana, que atualmente está no América-MG. O atleta de 27 anos possui contrato com a equipe mineira até dezembro deste ano. Conforme apuração do Esportes O POVO , o defensor é uma indicação do técnico Vagner Mancini, que trabalhou com ele no América e no Atlético-MG.

Já o capitão Luiz Otávio tende a renovar seu compromisso e seguir no Vovô, apesar do interesse de outros times. A reformulação no setor defensivo do Ceará é um dos principais desafios da nova diretoria para 2024, visto que nesta Série B houve um desempenho pouco satisfatório: foram 45 tentos sofridos em 38 duelos, resultando apenas na 14ª melhor defesa da competição.

Ainda que o vínculo atual de Maidana com o América se encerre nos próximos dias, a diretoria do Coelho tem interesse em permanecer com ele e com mais quatro atletas em fim de contrato: os zagueiros Ricardo Silva e Danilo Avelar e os atacantes Felipe Azevedo e Aloísio. A informação é da Itatiaia.

Maidana foi revelado pelo Criciúma-SC em 2015. Em seguida, teve seu passe adquirido pelo São Paulo-SP, atuando na base do Tricolor do Morumbi e não no profissional. Após empréstimos no São Bernardo-SP e no Paraná-PR, foi comprado pelo Atlético-MG em 2018. No final de 2019, trabalhou com Mancini. Depois, atuou no Sport-PE e no Gil Vicente, de Portugal, sendo em ambos por empréstimo.

O atleta chegou ao América-MG em 2022, após rescindir seu vínculo com o Atlético. O Coelho participou da Copa Libertadores e caiu na fase de grupos, sendo o último colocado no grupo D. Na Série A, o elenco conseguiu classificação para a Copa Sul-Americana. Ao todo, foram 37 jogos e quatro gols do defensor.

Em 2023, disputando a Sula, o clube caiu nas quartas contra o Fortaleza. O Leão do Pici venceu por 3 a 1 em Minas e por 2 a 1 na Arena Castelão. Pelo Brasileirão, competição na qual a equipe do zagueiro terminou em último lugar e foi rebaixada, ele atuou principalmente no lado esquerdo da defesa. Maidana esteve presente em 50 compromissos do Coelho no ano e não balançou as redes.