Ceará: David Ricardo confirma oferta de Portugal no meio de 2023 e deixa futuro em aberto

Um dos destaques do Ceará em 2023, o jovem zagueiro David Ricardo afirmou, em entrevista ao programa Cidade Verde Esporte, do Piauí, que o futuro está em aberto. O atleta atraiu interesse de clubes de Portugal e da Dinamarca. Ele, inclusive, revelou que já chegou a receber proposta oficial do Gil Vicente-POR na última janela de transferências, mas optou por permanecer no Alvinegro.

“É verdade. Nessa (última) janela de transferências de 2023 eu recebi uma (proposta) do Gil Vicente, de Portugal, da primeira divisão. Mas conversando com meus empresários, conversando com o presidente, achamos melhor ficar no Ceará para tentar ajudar ali na retomada para a Série A. Infelizmente não foi possível. A janela abriu agora, o futuro está em aberto. Tenho contrato com o Ceará até 2026. Seja o que Deus quiser. Isso são os meus empresários que resolvem junto com o Ceará. O que for para ser, vai ser.”