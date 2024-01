Ceará tem volante José Aldo, ex-Ituano, na mira para 2024

Aos 25 anos, o meio-campista disputou 40 partidas pela equipe paulista. Revelado pelo Guarani-RS, ainda tem passagens pelas bases do Palmeiras, Internacional e do Portimonense-POR

O volante José Aldo, que disputou a Série B 2023 pelo Ituano por empréstimo do Guarani-RS, está no radar do Ceará para a temporada 2024, apurou o Esportes O POVO.

Aos 25 anos, o meio-campista disputou 40 partidas pela equipe paulista. Revelado pelo Guarani-RS, ainda tem passagens pelas bases do Palmeiras, Internacional e do Portimonense-POR. Profissionalmente, atuou pelo Pelotas-RS e Paysandu, além do Ituano.

O clube paraense, inclusive, tentou o retorno do volante para a disputa da Série B 2024, conforme noticiado pelo jornalista Magno Fernandes, mas o Ceará deve contratar o atleta.