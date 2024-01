Série B 2024 tem participantes definidos; veja adversários do Ceará

A divisão de acesso terá oito times do Sudeste, cinco do Sul, três do Nordeste, e dois do Centro-Oeste e do Norte. A competição tem início previsto para o dia 20 de abril, sendo finalizado em 26 de novembro

A Série B do Campeonato Brasileiro 2024 teve os 20 participantes definidos nesta quarta-feira, 6, com o rebaixamento do Santos após a derrota para o Fortaleza na Vila Belmiro. Além do time paulista, desceram para a 2ª divisão: Goiás, Coritiba e América-MG, respectivamente.

A divisão de acesso terá oito times do Sudeste, cinco do Sul, três do Nordeste, e dois do Centro-Oeste e do Norte. O Ceará será o representante cearense na competição nacional.

Da Série C para a B subiram: Amazonas, Brusque, Paysandu e Operário-PR. A competição tem início previsto para o dia 20 de abril, sendo finalizado em 26 de novembro.