Ceará já elabora orçamento de 2024 e projeta obras no gramado em Porangabuçu

Em meio às conversas sobre o orçamento da próxima temporada, a diretoria alvinegra definiu que vai separar uma parte do valor para realizar melhorias estruturais inteiramente voltadas ao futebol. Uma dessas melhorias é a execução de obras no gramado de Porangabuçu - assunto esse que é tratado com interesse há meses no clube.

Apesar de ter um planejamento já elaborado, o Vovô ainda aguarda a definição do cronograma de liberação do valor da Liga Forte Futebol (LFF) para aprovação do orçamento.

A verba da LFF, apesar de ser um estímulo financeiro, não é tratada como ponto crucial para a base do orçamento, visto que o clube tem receitas fixas, como o programa de sócios-torcedores e patrocinadores.

Ceará: orçamento para temporada de 2023

Neste ano, o Conselho Deliberativo do Ceará aprovou, por unanimidade, o orçamento do clube em R$ 89,1 milhões. O rebaixamento para a Série B em 2022 impactou diretamente as finanças do Vovô para a temporada.

No seu último ano na Série A, por exemplo, o Alvinegro teve o maior orçamento da história do clube. A proposta aprovada pelos conselheiros à época foi de R$ 163,8 milhões. Em 2021, o montante era de R$ 151 milhões, enquanto 2020 foi a primeira vez que o Vovô chegou à marca de R$ 100 milhões.



Orçamento do Ceará nos últimos anos: