Saiba como o Ceará pretende utilizar os R$ 60 milhões de adiantamento da Liga Forte

O Vovô receberá R$ 12 milhões ainda neste mês de julho e mais R$ 48 milhões em 90 dias. Montante total do Alvinegro é de R$ 121 milhões. Dinheiro faz parte dos R$ 2,3 bilhões do aporte feito pelos investidores da LFF que serão destinados aos 26 clubes participantes da Liga

Com o acordo do fundo de investimento da Liga Forte Futebol (LFF) selado na última semana, o Ceará garantiu um aporte de R$ 121 milhões, montante proveniente dos R$ 2,3 bilhões que serão distribuídos aos 26 clubes participantes da LFF por meio de investidores. Deste valor, R$ 60 milhões entrarão nos cofres do Alvinegro nos próximos meses, sendo R$ 12 milhões um adiantamento imediato, ainda neste mês de julho.

Apesar de ser uma quantia considerável, a direção do Vovô trata o tema com cautela. A ideia inicial é utilizar os R$ 12 milhões como um “caixa de segurança” para o restante da temporada, sobretudo para que o clube não tenha qualquer tipo de problema com o pagamento da folha salarial do elenco, que é de R$ 2,4 milhões mensais.

“Como a primeira parcela é só um adiantamento, eu vou deixar pra fazer caixa para não ter problema com o restante da temporada”, disse João Paulo, presidente do Ceará, ao Esportes O POVO.

Obras para melhoria estrutural é uma das prioridades

De acordo com o mandatário alvinegro, a segunda parcela deve ser paga em 90 dias. O valor será ainda maior, R$ 48 milhões, dinheiro que traz um leque de possibilidades de investimentos. No momento, entretanto, um dos principais objetivos é reverter parte da quantia em melhorias estruturais do clube.

“Quando vier o restante da parcela, que deve ser em 90 dias, eu vou fazer obras para investir na parte estrutural do clube, também”, concluiu João Paulo.