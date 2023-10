Ceará tem 4ª pior campanha nas últimas 10 rodadas da Série B; veja números

Sob o comando de Vagner Mancini, foram oito partidas, com o treinador registrando 33,3% de aproveitamento — inferior ao obtido por Eduardo Barroca (58,3%) e Guto Ferreira (42,4%)

O Ceará de Vagner Mancini tem a 4ª pior campanha nas últimas 10 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 33,3% de aproveitamento no recorte, o time cearense fica à frente de ABC, Londrina e Ponte Preta, equipes que brigam contra o rebaixamento.

Nos últimos 10 jogos, o Alvinegro de Porangabuçu registrou duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A equipe não vence desde 6 de agosto. Desde então, disputou seis partidas, sem conseguir obter triunfos.

Sob o comando de Vagner Mancini, foram oito partidas, com o treinador registrando 33,3% de aproveitamento — inferior ao obtido por Eduardo Barroca (58,3%) e Guto Ferreira (42,4%).