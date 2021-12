Ceará aprova maior orçamento da história do clube para a temporada de 2022

O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou nesta terça-feira, 28, a projeção orçamentária para a temporada de 2022. O clube projeta receita total de R$ 163,8 milhões, maior orçamento da história do Vovô. A despesa prevista é de R$ 153 milhões.



A receita operacional líquida do orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube prevê R$ 153,1 milhões. A maior receita prevista é com os direitos de transmissão, de R$ 69,9 milhões. Na Série A do Campeonato Brasileiro, a projeção é de R$ 66,7 milhões, o que representa 95% do total.



O orçamento do Alvinegro projeta arrecadação de R$ 16 milhões com o programa de sócio-torcedor e R$ 16, 4 milhões com bilheteria. Em premiações e participações, o valor previsto é de R$ 16, 4 milhões.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O clube prevê crescimento das receitas em direitos de transmissão, premiações, programa de sócio-torcedor e bilheteria. Para isso, planeja firmar um novo contrato de direitos de transmissões com a TV fechada. As metas são encerrar na 10ª posição no Brasileirão Série A, chegar às finais da Copa do Nordeste e às quartas de finais da Copa do Brasil.



A expectativa do Ceará é de que os portões permaneçam abertos aos torcedores durante todo o ano. O Vovô planeja ainda manter a média da venda de atletas dos últimos dois anos, assim como aumentar o crescimento de sócios-torcedores.



Em relação às despesas, o clube pretende realizar mais investimentos no elenco do futebol profissional, bem como nas categorias de base. O Alvinegro também tem os objetivos de dar continuidade às melhorias na infraestrutura e efetuar um pequeno aumento na manutenção do futebol feminino e do futsal.



Em 2020, a projeção orçamentária foi de receita total de R$ 151,9 milhões, considerado o maior orçamento até então. A despesa prevista foi de R$ 140,9 milhões.



Tags