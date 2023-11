Mancini vai avaliar jogadores da base do Ceará em jogo-treino do profissional com Sub-20

O técnico Vagner Mancini, do Ceará, revelou em entrevista coletiva, após a derrota para o Avaí, que visa dar oportunidade para atletas que não estão sendo utilizados e para jovens da base na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Durante a fala, o treinador revelou que nesta terça-feira, 24, será realizado um jogo-treino contra o time Sub-20 para a comissão avaliar quem pode contribuir nos últimos jogos da competição.

“A gente vem nutrindo, ao longo dessas últimas semana, (a ideia de) dar oportunidades para alguns atletas que não vem jogando muito. O sistema está sendo variado, às vezes entramos com linha de quatro, às vezes com linha de três […] nesses últimos jogos vamos oportunizar, sim, inclusive com os meninos da base. Na terça-feira agora (dia 24 de outubro) a gente tem um jogo-treino marcado com o Sub-20 exatamente para podermos olhar de mais perto esses garotos. Neste momento, é importante da voltarmos a ganhar, mas também pode ser um momento importante para esses jovens valores após identificarmos que eles estejam aptos para entrar e jogar”, disse Mancini.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partida será disputada em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu, entre os atletas que não foram relacionados ou que atuaram 45 minutos ou menos no duelo contra o Avaí e os jogadores que se preparam para a disputa da Copa Atlântico Sub-19, que será disputada no CT do Retrô, em Pernambuco, no início de novembro.