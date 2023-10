Ceará procura Fernando Prass para assumir cargo de executivo de futebol

Com perfil de liderança e vasta experiência no futebol brasileiro, o profissional é bem visto internamente pela diretoria alvinegra

O Ceará formalizou um convite para Fernando Prass assumir o cargo de executivo de futebol do clube em 2024. A informação é do setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. O ex-goleiro era um dos cotados para desempenhar a função.

Com perfil de liderança e vasta experiência no futebol, o profissional é bem visto internamente pela diretoria alvinegra - que passa por reformulação para a próxima temporada. Prass, ainda como atleta, se sagrou campeão da Copa do Nordeste pelo Vovô em 2020 e deixou boa impressão em Porangabuçu.

Caso Prass aceite o convite do Alvinegro, a tendência é que o diretor de futebol seja anunciado logo em seguida. Com isso, o Vovô deve preencher as duas vagas que cuidarão do futebol do time em 2024.