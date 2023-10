"Eu não tenho ainda solução", diz Mancini sobre emocional do elenco do Ceará

O treinador alvinegro reconheceu que o clube goiano mereceu a vitória no Castelão. De acordo com Mancini, o Ceará foi competitivo por apenas 25 minutos na partida

“Após tomar o gol do Atlético foi uma equipe que desmoronou emocionalmente. É óbvio que nós estamos acostumados a ver isso no futebol, mas é uma coisa que chama muita atenção. Eu sinceramente não tenho ainda solução porque eu estou em fase de conhecimento. Não só dentro de campo como fora”, disse Mancini.

Após confronto contra o Atlético-GO, o treinador Vagner Mancini voltou a falar sobre o emocional do elenco do Ceará . No confronto na noite desse domingo, 1°, onde o Vovô saiu derrotado pelo placar de 1 a 0 na Arena Castelão , foi possível notar o abatimento da equipe em campo, principalmente após sofrer o gol do rival goiano.

“Enquanto tiver oportunidade a gente tem que pensar (no acesso). A gente tem obrigação de ir à luta, de brigar. Mas diante do que eu vi em campo hoje, não. Eu vi uma equipe entregue emocionalmente, que não marcou bem e que foi muito coadjuvante na partida”

O técnico do Alvinegro de Porangabuçu se disse chateado com a atuação da equipe na partida e deu razão às cobranças feitas pelos torcedores durante o jogo.

O treinador alvinegro reconheceu que o clube goiano mereceu a vitória no Castelão. De acordo com Mancini, o Ceará foi competitivo por apenas 25 minutos na partida. Depois disso, o Atlético se postou e atuou melhor.

Vagner Mancini falou também sobre a situação física do elenco e as dificuldades que ele tem para escalar por sentir que os atletas não estão preparados para seu estilo de jogo.

“Talvez esses atletas não estejam preparados para aquilo que estou pedindo para eles. E hoje vi isso com muita atenção. Eu vi pelo menos quatro ou cinco jogadores chegarem no fim do jogo sem condição de andar ao vestiário. Eu não posso ter isso no jogo. Se eu tivesse mais substituições , eu faria (...) vi atletas no fim do jogo pedindo para acabar porque não aguentavam mais.”