Chances de acesso do Ceará caem para menos de 1% após derrota para o Atlético-GO no Castelão

Com o resultado, o Ceará se distanciou ainda mais do G-4 da Série B. Em 11º com 42 pontos, o escrete alvinegro está a 11 pontos do 4º colocado, o Guarani

A derrota do Ceará para o Atlético-GO praticamente ceifou qualquer chance do Alvinegro de Porangabuçu ascender à primeira divisão. De acordo com dados do Departamento de Matemática da Universidade de Minas Gerais (UFMG), as chances de acesso do Ceará caíram para 0,58% depois de ser superado pelo Dragão por 1 a 0 na noite de domingo, 1°, na Arena Castelão.

O Vovô iniciou a 30ª rodada com 2,6% de chances de acesso, segundo dados da UFMG. Apesar das baixas possibilidades, a partida contra os goianos poderia reacender a esperança de se aproximar do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, já que se tratava de um confronto direto.