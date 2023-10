Castilho desabafa após derrota do Ceará na Série B: "Nossa torcida não merece isso"

Meia Guilherme Castilho em treino do Ceará no estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu Crédito: Felipe Santos/cearasc.com

O meio-campista Guilherme Castilho desabafou após a derrota do Ceará para o Atlético-GO neste domingo, 1°, na Arena Castelão. Durante a entrevista pós-jogo, pediu desculpas à torcida alvinegra e chamou a responsabilidade para o elenco. “Não tem o que falar. Só pedir desculpas para a nossa torcida. O Ceará não merece isso, nossa torcida não merece isso. Não tem o que fazer. Temos que ser homem, dar nossa cara a tapa, assumir a responsabilidade e trabalhar para honrar a camisa do Ceará”, disse Guilherme Castilho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Após a partida, o camisa 99 ainda precisou lidar com vaias e o protesto do torcedor alvinegro nas arquibancadas do estádio.