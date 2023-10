Albeci Júnior entrega cargo e se despede da direção de futebol do Ceará

O, agora, ex-diretor de futebol do Vovô se despediu da equipe na madrugada desta segunda-feira, 2, horas após a derrota para o Atlético-GO. Ele postou um texto em sua conta oficial no Instagram para anunciar a saída do clube

Albeci Junior entregou o cargo de diretor de futebol e deixou de fazer parte da cúpula do Ceará. Na madrugada desta segunda-feira, 2, horas após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO na Arena Castelão pela Série B, o profissional postou uma nota oficial no Instagram para comunicar a saída, e também se despedir, do Alvinegro de Porangabuçu.

“Com minhas mais sinceras desculpas e completa indignação por não ter entregue aos meus amigos e a todos os torcedores do Vozão a equipe na zona de classificação para a Série A, me despeço do cargo de diretor de futebol com muito pesar”, se despediu Albeci em nota oficial.

O fim da jornada do profissional na direção do Vovô poderia ter ocorrido em uma oportunidade anterior. Isso porque, numa outra ocasião, ele já havia deixado o cargo à disposição, mas João Paulo, presidente do clube cearense, não aceitou e o manteve na posição.