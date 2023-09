Mesmo longe do acesso, Ceará mantém invencibilidade de 3 meses como mandante na Série B

A próxima partida do Ceará será disputada no Castelão contra o Atlético-GO. O duelo é fundamental para o sonho do acesso permanecer vivo

Apesar da invencibilidade de três meses em casa, o Ceará vive momento delicado no Campeonato Brasileiro da Série B e busca reagir na competição com o apoio da torcida. A última derrota na capital cearense foi contra o CRB, no dia 10 de junho.

Desde o confronto contra os alagoanos foram oito jogos disputados na capital alencarina. Com cinco vitórias e três empates, o Vovô somou 18 dos 24 pontos possíveis, um aproveitamento de 75%.

O recorte de três meses sem derrota perpassa por três treinadores. No empate contra o Avaí, o Ceará era dirigido por Eduardo Barroca. O jogo marcou a demissão do treinador. Com Guto Ferreira, foram cinco jogos, com três vitórias e dois empates. Enquanto sob o comando de Vagner Mancini, são duas vitórias em dois jogos disputados.