Ceará chega ao 9º jogo seguido sem vitória fora de casa; último triunfo foi com Barroca

A Chapecoense é o segundo pior mandante da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Com 15 pontos somados em 15 partidas disputadas, a equipe do treinador Claudinei Oliveira só está na frente do ABC. O Verdão do Oeste venceu três partidas na Arena Condá, empatou seis e perdeu seis.

Com o resultado amargo, os comandados de Vagner Mancini chegaram ao nono jogo consecutivo sem conquistar uma vitória no posto de visitante. Nem mesmo o desempenho ruim apresentado pelo pelo time catarinense dentro de casa, na atual edição da competição, foi suficiente para o Vovô conseguir voltar a vencer longe do próprio torcedor.

Esta boa colocação se dá em função do período em que Eduardo Barroca esteve no comando do clube. O treinador de 41 anos, atualmente no Avaí, foi o responsável por dirigir a equipe nas quatro vitórias conquistadas longe da capital cearense, contra ABC, Criciúma, Londrina e Atlético-GO. Desde a saída dele, na 14ª rodada da Série B, Guto Ferreira e Vagner Mancini (atual técnico) estiveram no comando do Vovô e não conquistaram um triunfo sequer como visitante.

O próximo compromisso fora de casa do Ceará será contra um concorrente direto. No dia 6 de outubro (sexta-feira), o time visita o CRB, pela 31ª rodada, às 21h30min. Antes disso, o Vovô ainda recebe o Atlético-GO na capital cearense no próximo domingo, 1º, às 18 horas.

Veja os melhores momentos de Chapecoense 1x1 Ceará