Ceará avalia mercado para contratar novo executivo de futebol; Fernando Prass é cotado

Após oficializar a saída de Juliano Camargo, o Ceará iniciou processo de avaliação do mercado em busca de um novo nome que possa assumir o cargo de executivo de futebol do clube. A diretoria do Vovô, entretanto, tem tido cautela na análise e pretende anunciar o novo profissional apenas no final da temporada, quando a disputa da Série B for encerrada.

Um dos nomes que têm sido cotados para o cargo é de Fernando Prass, que defendeu o Ceará como atleta no ano de 2020 e consagrou-se campeão da Copa do Nordeste naquele ano. Com perfil de liderança e vasta experiência no futebol, o ex-goleiro é bem visto internamente pela cúpula alvinegra.