Ceará tem desfalques de Warley e Léo Santos para enfrentar Atlético-GO; Barletta é dúvida

Os atletas foram advertidos com o 3° cartão amarelo no empate contra a Chapecoense e cumprem suspensão automática

O Ceará enfrentará o Atlético-GO neste domingo, 1°, às 18 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sem o lateral-direito Warley e o zagueiro/volante Léo Santos. Os atletas foram advertidos com o 3° cartão amarelo no empate contra a Chapecoense e cumprem suspensão automática.

Os atletas deverão ser substituídos por Caíque Gonçalves, atuando improvisado na lateral-direita, devido à indisponibilidade do lesionado Paulo Victor, e Jean Carlos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem também pode ficar de fora da partida é o atacante Chrystian Barletta. Na entrevista coletiva pós-jogo, Vagner Mancini revelou que o atleta sofre com uma inflamação óssea no joelho, causando dores quando há esforço excessivo.