Com retrospecto equilibrado, Ceará busca repetir atuação do 1º turno e vencer Atlético-GO

Ceará e Atlético-GO se enfrentam no domingo, 1°, às 18 horas, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelo com retrospecto equilibrado, o Vovô busca repetir a boa atuação do primeiro turno e vencer novamente o Dragão, se ainda quiser manter o sonho de acesso.

De acordo com dados do site oGol, foram realizados 22 confrontos entre as equipes. Os goianos levam ligeira vantagem. São oito vitórias contra seis do Vovô, e outras oito partidas terminaram empatadas.

Por outro lado, o Alvinegro superou Rubro-Negro no último confronto entre os clubes. Ainda sob o comando de Eduardo Barroca, o Ceará bateu o Atlético-GO por 3 a 0, em Goiânia, no primeiro turno da Série B, em junho. Com gols de Vitor Gabriel, este que já deixou a equipe, Erick e Castilho, a partida válida pela 11° rodada da Segundona, marcou um dos melhores jogos do time cearense na competição.