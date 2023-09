Reformulação do Ceará irá além do departamento de futebol e terá trocas em diretorias

As próximas semanas prometem ser movimentadas em Porangabuçu. Devido à campanha abaixo do esperado na Série B, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, já iniciou uma reformulação no departamento de futebol do clube mesmo restando nove jogos para o término da temporada.

As mudanças, inclusive, não devem ficar apenas no âmbito do futebol. Isso porque mais trocas serão feitas em outras diretorias do clube, apurou o Esportes O POVO. Até o momento, três desligamentos foram feitos nos últimos dias: Juliano Camargo, executivo de futebol; André Marcelino, roupeiro; e Cristiano Ibiapina, supervisor de futebol.