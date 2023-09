Nas redes sociais, Vitor Gabriel assume desejo de retornar ao Ceará

Sem fazer mistério ou soltar indiretas, o centroavante Vitor Gabriel, atualmente no futebol coreano, deixou claro o desejo de retornar ao Ceará. Na manhã desta quinta-feira, 21, o atleta utilizou de sua conta oficial no "X", antigo twitter, para revelar estar com saudades do Brasil e, nos comentários, assumiu a vontade de voltar a defender as cores do Alvinegro de Porangabuçu.

Na postagem, o atleta utilizou os emojis da bandeira do Brasil e de uma carinha triste, acompanhado de “sdds”, termo utilizado para abreviar a palavra “saudades”. Um torcedor do Ceará pediu a volta do jogador, que respondeu com um “queria mano…”.

