Ceará na Série B: chances de acesso à Série A reduzem para 2%, aponta UFMG

O empate do Ceará contra a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC), no sábado, 23, e os resultados dos concorrentes na 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro reduziram as chances do Alvinegro de Porangabuçu conquistar o acesso para a Série A. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe de Vagner Mancini tem 2,6% de probabilidade de ascender de divisão ao término da temporada.

Restando nove rodadas para o encerramento da 2ª divisão, o Ceará ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos, oito atrás do Juventude, 4° colocado, e precisará emplacar uma sequência de vitórias e torcer por tropeços dos concorrentes para seguir lutando pelo acesso à Série A.

A oportunidade para o time de Mancini está no enfrentamento contra adversários do primeiro escalão da Série B. Até o final da temporada, o clube entrará em campo contra Atlético-GO (7° colocado), CRB (9° colocado), Sport (2° colocado), Mirassol (10° colocado), Vila Nova (8° colocado) e Juventude (4° colocado). O Ceará ainda duela contra três equipes que estão atrás na tabela de classificação: Sampaio Corrêa (13° colocado), Avaí (16° colocado) e Botafogo-SP (12° colocado).