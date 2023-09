Matheus Peixoto reencontra Ceará e deve ser titular pela 1ª vez no Atlético-GO

Ceará e Matheus Peixoto se reencontram após passagem frustrante do atacante pelo Porangabuçu na temporada de 2022, quando o clube acabou rebaixado para a Série B

Matheus Peixoto reencontra o Ceará neste domingo, 1°, após passagem apagada pelo Vovô em 2022. Com a lesão de Gustavo Coutinho, artilheiro da Série B com 12 gols, o ex-alvinegro deve ter sua primeira oportunidade como titular no Dragão. Até então, o atacante vinha entrando ao longo das partidas e tendo boas atuações.

Peixoto chegou ao Ceará em março de 2022 rodeado de expectativas, mas, após 16 jogos, o bom desempenho apresentado no Metalist, da Ucrânia, sumiu no Vovô. Com apenas uma assistência e nenhum gol marcado, o atacante deixou a equipe cearense de forma frustrante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contratado pelo Atlético-GO no decorrer da Série B, Matheus tem entrado constantemente nos jogos do Dragão. Em oito partidas, o centroavante marcou dois gols e deu uma assistência.