Adversário do Ceará, Atlético-GO é o time com melhor campanha no returno da Série B

O Ceará terá um compromisso que promete ser complicado no domingo, 1º. Na Arena Castelão, o Alvinegro de Porangabuçu recebe o Atlético-GO, às 18 horas, em jogo da 30ª rodada da Série B 2023.

No duelo, o Vovô vai encarar um adversário que vive boa fase no certame nacional. Comandado por Jair Ventura, o Dragão é o time com melhor melhor campanha no returno da Segundona, sendo líder neste recorte com 20 pontos somados.

Desde a virada do turno, a equipe goiana disputou dez jogos e acumulou seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Ao todo, ainda marcou 17 gols e sofreu nove. O aproveitamento é de 66%.