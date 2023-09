Artilheiro da Série B, Gustavo Coutinho desfalca Atlético-GO contra o Ceará

Embalado na Série B, o Atlético-GO não contará com seu principal jogador para a partida contra o Ceará. O centroavante Gustavo Coutinho, artilheiro da Segundona com 12 gols, foi diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha esquerda e não tem previsão de retorno.

O atacante, que está emprestado pelo Fortaleza ao Dragão, tem sido um dos grandes destaques da competição. Entre os jogadores do time goiano, Gustavo Coutinho também é o que mais vezes finalizou de forma correta na direção do gol, com 22 chutes certos no total.