Ceará tentará quebrar jejum de oito anos sem vencer o Atlético-GO como mandante

No domingo, 1º, o Ceará receberá o Atlético Goianiense na Arena Castelão, em jogo da 30ª rodada da Série B 2023. No duelo, o time alvinegro terá a missão de voltar a vencer para seguir com o sonho do acesso vivo, apesar das chances reduzidas.

Além disso, o Vovô ainda tentará encerrar um jejum que já dura oito anos. Isso porque a equipe de Porangabuçu não vence o Dragão atuando em solo cearense desde 2015. O último triunfo frente ao adversário goiano jogando como mandante ocorreu no dia 16 de maio daquele ano. Na ocasião, venceu por 2 a 0, com gols de Uillian Correia e Marinho.