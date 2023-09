Ceará envia carta de intenção para disputar Campeonato Brasileiro de Futsal

Ceará disputa o Campeonato Cearense de Futsal 2023 Crédito: Samuel Félix / Ceará SC

O Ceará enviou cartão de intenção para a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) para participar do Campeonato Brasileiro de Futsal. A competição será realizada entre maio e dezembro de 2024. O Esportes O POVO apurou que representantes do clube estão participando da COB Expo, feira realizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, em São Paulo. Durante visita à capital paulista, dirigentes se reuniram com investidores para captar recursos para o futsal e feminino, visando a desassociação com o profissional. O objetivo é que as modalidades "caminhem com as próprias pernas", conforme citado por um dirigente procurado pelo Esportes O POVO. Os representantes trabalham em conjunto com o departamento comercial do clube.