Após goleada, Ceará reduz para 5% de chance de acesso à Série A, aponta UFMG

As chances do Ceará de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro em 2024 foram reduzidas para 5,6%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O clube cearense foi goleado pelo Novorizontino nesta segunda-feira, 18, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 28ª rodada da Série B.

Com a derrota, o time de Vagner Mancini voltou a ficar a sete pontos da zona de acesso. O Ceará ocupa a 10ª colocação, com 41 pontos, e precisa de, no mínimo, três partidas para igualar ou superar o Novorizontino, 4° colocado, com 48.

Até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará entrará em campo em 10 rodadas. O clube atingiu o número de derrotas da campanha do acesso de 2017. Ou seja, até o final da temporada, o Ceará, para igualar a campanha daquele ano, não pode mais perder e precisa somar oito vitórias e dois empates.