Ex-Ceará, Gabriel Lacerda é anunciado pelo Sydney FC, da Austrália

O zagueiro Gabriel Lacerda, do Ceará, foi anunciado pelo Sydney FC, da Austrália, nesta segunda-feira, 18. Aos 24 anos, o defensor foi cedido por empréstimo até junho de 2024.

Oriundo da base alvinegra, Gabriel Lacerda disputou 102 partidas pelo time profissional, anotando quatro gols e três assistências.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo The Sky Blues, o zagueiro disputará a Copa da Austrália e a Liga Australiana (A-League). Em entrevista ao site oficial do clube, Lacerda destacou as principais características.