Ceará atinge número de derrotas da campanha do acesso de 2017

O Ceará atingiu o número derrotas da campanha do acesso de 2017 nesta segunda-feira, 18, ao ser goleado pelo Novorizontino no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe alvinegra atingiu as nove derrotas obtidas em 2017. Naquela época, em 38 partidas, o Ceará ainda registrou 19 vitórias e 10 empates.

Nesta temporada, o número de revezes foram atingidos com cinco rodadas de antecedência. Até aqui, registra 11 vitórias e oito empates. Ou seja, até o final da Série B 2023, o Ceará, para igualar a campanha de 2017, não pode mais perder e precisa somar oito triunfos e dois resultados de igualdade.