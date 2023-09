O POVO lança canal de esportes no WhatsApp; veja como acessar

O POVO foi um dos veículos selecionados pelo WhatsApp para utilizar nova ferramenta do app. Veja como acessar o canal de esportes do veículo

Os canais no WhatsApp, lançados na última quarta-feira, 13, propõem aos usuários a possibilidade de transmitir fotos, vídeos, links e notas de voz sobre determinados assuntos. No Brasil, O POVO apresenta três canais, sendo um deles exclusivo às novidades esportivas do estado do Ceará, chamado de "Esportes O POVO".

Clique aqui para seguir o novo canal do O POVO no WhatsApp

No canal, o leitor vai conferir todas as novidades e os bastidores da informação em tempo real. Serão selecionados os principais conteúdos ao longo do dia e enviados aos seguidores. Vídeos exclusivos de jornalistas e colunistas do Esportes O POVO também serão encaminhados na plataforma.