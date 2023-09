Ceará pode terminar rodada a 4 pontos do G4; veja cenários

O Ceará venceu o Londrina-PR por 3 a 1 na última quarta, 6 de setembro, pela 27ª rodada da Série B. Após o triunfo, o time chegou aos 41 pontos. O elenco alvinegro teve folga no fim de semana e se reapresenta nesta segunda, 11.

Com o resultado sobre o Londrina e os outros placares recentes, a diferença do Vovô para o G4 caiu de seis pontos para quatro. A manutenção do número depende do placar entre Avaí-SC e Novorizontino-SP, jogo a ser disputado na noite de hoje.

Caso percam, os paulistas continuarão com 45 pontos e a distância não mudará. Um empate levaria o intervalo a cinco. Uma vitória do Novorizontino faria o time subir para a terceira posição.