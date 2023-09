Ceará faz 1º tempo avassalador e vence Londrina por 3 a 1 pela Série B

Em noite de Presidente Vargas lotado e atuação avassaladora nos 45 minutos iniciais, o Ceará se impôs diante do Londrina e venceu os visitantes por 3 a 1 ontem, em duelo válido pela 27ª rodada da Série B. O resultado marcou o segundo triunfo consecutivo de Vagner Mancini no comando do Vovô, que agora soma 41 pontos na tabela de classificação.

O treinador Vagner Mancini agora terá 11 dias livres de preparação antes do próximo compromisso do Vovô na Série B, que será contra o Novorizontino, fora de casa, no dia 18, uma segunda-feira. O duelo é um confronto direto entre as equipes pela zona de acesso à primeira divisão nacional.

Em noite de Presidente Vargas lotado e atuação avassaladora nos 45 minutos iniciais, o Ceará se impôs diante do Londrina e venceu os visitantes por 3 a 1, com gols de Erick, Pagnussat e Léo Santos, em duelo válido pela 27ª rodada da Série B. O resultado marcou o segundo triunfo consecutivo de Vagner Mancini no comando do Vovô, que agora soma 41 pontos na tabela de classificação.

O clima de caldeirão criado pela torcida do Ceará na arquibancada foi, também, a tônica do desempenho do time dentro de campo. Intenso e organizado, o Alvinegro de Porangabuçu não quis passar por grandes emoções contra o Londrina e tratou de resolver o jogo logo no primeiro tempo, momento em que os comandados de Mancini foram avassaladores.

Assim como foi diante do Criciúma, o treinador alvinegro armou o Ceará de forma bem ofensiva. O intuito era claro: sufocar o adversário e abrir o placar cedo, estratégia que voltou a funcionar. Com Léo Santos de volante, o Vovô se organizou no 3-2-5 nos momentos em que tinha a posse de bola, mantendo assim pelo menos sete jogadores no campo defensivo do Londrina, postura que encurralou os visitantes.

O Ceará precisou de apenas cinco minutos para estufar as redes. Erick — grande destaque individual do time na partida —, aproveitou sobra da bola após cobrança de escanteio e, com um toque sutil, abriu o placar. Pagnussat e Léo Santos, embora zagueiros de origem, ocuparam a área como exímios centroavantes e fizeram os outros dois tentos do Alvinegro, aos 28 e 39 minutos, respectivamente, ambos ainda durante a primeira etapa.

Quando o placar estava 1 a 0, porém, o Londrina chegou a empatar em cobrança de pênalti convertido por João Paulo aos 22 minutos. Apesar do susto, o time cearense não se abateu, manteve o controle das ações do jogo e seguiu envolvendo o Tubarão. A postura da equipe, inclusive, é algo a se destacar positivamente.

Diferente de outros confrontos, onde o Vovô saiu na frente mas recuou de forma exagerada e sofreu o restante do duelo — em alguns deles amargando empates —, com Mancini o tom foi diferente. Mesmo nos momentos em que tinha a vantagem no placar, os jogadores mantiveram o ímpeto e não abdicaram de jogar. O Alvinegro soube se impor e, principalmente, sustentar.