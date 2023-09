Ceará se reapresenta nesta segunda-feira após folga no final de semana

Mais uma semana de treinamentos será iniciada pelo elenco e comissão técnica do Ceará. Após o período de folga no sábado e domingo, o treinador Vagner Mancini irá comandar uma atividade na tarde desta segunda-feira, 11, às 16 horas, no Centro de Treinamento de Porangabuçu.

O próximo compromisso do Vovô na temporada está marcado apenas para a próxima segunda-feira, 18, contra o Novorizontino, pela 28ª rodada da Série B. A bola rola às 21 horas, no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte/SP. As equipes são concorrentes diretos na briga pelo acesso à elite do futebol nacional.