Erick é o atleta do Ceará com mais minutos jogados em 2023; veja a lista

Erick, artilheiro do Ceará na temporada com 17 gols, é também o jogador que soma maior minutagem entre todos os jogadores do elenco. Titular absoluto da equipe desde o início do ano, o atacante totaliza 3388 minutos em 46 partidas.

Erick, inclusive, não participou de apenas quatro jogos que o Alvinegro de Porangabuçu fez em 2023. Na sequência do ranking, o zagueiro Tiago Pagnussat aparece como o segundo jogador de maior minutagem do plantel, com 2958 minutos em 34 confrontos.