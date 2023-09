Exame detecta lesão e Paulo Victor deve desfalcar o Ceará por 45 a 60 dias

O lateral-esquerdo deixou o campo sentindo dores contra o Londrina e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Formiga é outro atleta do setor que está no departamento médico

“O Ceará S.C informa que exames de imagem mostraram que o lateral Paulo Victor teve uma lesão parcial extensa do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e deverá ficar afastado de 45 a 60 dias. A princípio, o tratamento adotado pelo CESP será conservador”, informou o clube.

Titular do lado esquerdo do Alvinegro desde que chegou em Porangabuçu, Paulo Victor foi substituído ainda no primeiro tempo do confronto contra o Londrina, vencido por 3 a 1 pelo Ceará. Na ocasião, Danilo Barcelos foi o responsável por assumir o posto.

Formiga segue no departamento médico

Além de Paulo Victor, o treinador Vagner Mancini também conta com a ausência de Formiga, também por questões clínicas. O lateral, segundo boletim médico divulgado pelo Ceará momentos antes do jogo contra o Londrina, “segue em tratamento na fisioterapia”.

Assim, caso Formiga não se recupere a tempo do embate contra o Novorizontino no dia 18, uma segunda-feira, Mancini terá somente Barcelos como lateral-esquerdo de ofício. Neste caso, o treinador conta também com a opção de utilizar David Ricardo no setor, que apesar de ser zagueiro de origem, já desempenhou a função em outros momentos da temporada.