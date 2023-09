Ceará mira quebra de jejum como visitante diante do Novorizontino na Série B

Após engatar duas vitórias consecutivas e reduzir sua distância para o G4, o Ceará agora terá a missão de encerrar uma sequência negativa de resultados como visitante. Na próxima segunda, 18, a equipe alvinegra encara o Novorizontino almejando quebrar o jejum de 7 jogos sem vencer fora de casa.

O último triunfo do Vovô fora dos seus domínios ocorreu no dia 6 de junho, quando bateu o Atlético Goianiense por 3 a 0, no Estádio Antônio Accioly. Desde então, o time de Porangabuçu perdeu três partidas e empatou outras quatro.