"Uma bagunça": torcedores do Ceará enfrentam fila enorme e perdem gol de Barletta

Torcedores do Ceará enfrentam enorme fila antes de Ceará x Criciúma e perdem gol de Barletta Crédito: Divulgação/Pedro Henrike

Neste dia, Pedro havia saído do trabalho e foi direto para o Castelão. Por volta das 16h50min, o torcedor e seu grupo de amigos chegaram ao portão L e se surpreenderam com o tamanho da fila. A ação inicial do alvinegro foi de gravar a situação como forma de expor algo que ele já tinha vivenciado em outras ocasiões. As imagens mostram centenas de torcedores na esplanada da Arena Castelão formando uma espécie de fila. Diante da aglomeração e restando poucos minutos para o início do jogo, o Ceará resolveu liberar o portão J, decisão que foi comunicada às pessoas que estavam no portão L por dois policiais. De acordo com Pedro, porém, nem todos os alvinegros ouviram o aviso e poucos se direcionaram para a outra entrada. + Calendário alvinegro: quando serão os próximos jogos do Ceará

“Dois policiais foram passando pela fila e falando que o portão J iria liberar a entrada de todos do portão L, daí que fui pro portão J e aconteceu o gol. Cheguei no portão J e não tinha fila nenhuma, entrei bem rápido. O problema é essa logística péssima deles, não distribuem bem o pessoal em cada portão”, explicou. Assim como Pedro, diversos outros torcedores também não viram o gol de Barletta. De acordo com um gráfico disponibilizado pelo Ceará ao Esportes O POVO, com 10 minutos de bola rolando o fluxo de acessos por minuto no portão L era de mais de 70 pessoas. Desamparo e estrutura defasada da Arena Castelão O sentimento de Pedro em relação ao Ceará é de “desamparo”. O alvinegro já vivenciou outras incômodas situações em jogos do Vovô e sente que não possui “voz” para reclamar.

“É um total despreparo, uma bagunça. É horrível. Por isso muita gente não vai para o estádio, minha mãe não vai mais. É um tremendo desrespeito com o torcedor, ninguém aguenta mais. Eu me sinto a muito tempo desamparado pelo clube, não tenho ninguém pra reclamar. A gente é tratado como bicho”, disse. A estrutura da praça esportiva também é um outro ponto que deixa a desejar para Pedro. “O banheiro é defasado como sempre. O estádio tá acabado, a estrutura. Meu tio idoso toda vida que chove ele leva queda e eu vejo gente caindo naquela esplanada, é horrível quando chove. Os preços são absurdos. Tem algumas fileiras que as cadeiras estão tão tortas que não dá para sentar. Tudo sujo e cheio de infiltração”, pontuou.

Ceará se posiciona e explica o que ocorreu: Em resposta ao Esportes O POVO, o Ceará explicou que o problema no portão L aconteceu devido ao aumento do fluxo de pessoas ao mesmo tempo no local. De acordo com Veridiano Pinheiro, diretor de eventos e operação de jogo, muitos torcedores tentaram acessar o estádio em um horário próximo do início da partida, o que acarretou no congestionamento das catracas.