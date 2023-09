Desde que chegou ao Ceará, Barletta marcou em todos os jogos como titular

O camisa 30 marcou o gol que garantiu a vitória alvinegra por 1 a 0, diante do Criciúma, pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro

A vitória do Ceará diante do Criciúma, por 1 a 0, neste sábado, 2, no Castelão, teve um jogador que, mais uma vez, se destacou: Chrystian Barletta. O camisa 30 foi o responsável direto pelo triunfo alvinegro, marcando o único gol da partida. Aliás, a partir do momento que assumiu a posição de titular, o atleta não sabe o que é passar em branco nos jogos.

Desde que chegou ao Vovô, Barletta disputou quatro duelos, começando de início em três. Nesses que apareceu entre os onze titulares, deixou sua marca em todos – Ponte Preta, Tombense e, agora, a equipe catarinense. No entanto, essa foi a primeira vez que o tento contribuiu com a vitória.