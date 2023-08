Título estadual e semi da Copa do Brasil: relembre passagem de Mancini pelo Ceará em 2011

Além do título estadual, Mancini ajudou a conduzir o Vovô até a semifinal da Copa do Brasil de 2011. Foi demitido após uma série de resultados negativos na Série A

Após a demissão de Guto Ferreira, o Ceará anunciou o técnico Vagner Mancini como novo comandante até o final de 2024. Essa será a segunda passagem do treinador à frente do Alvinegro de Porangabuçu. Na primeira, em 2011, conduziu o time ao título cearense de 2011 e à semifinal da Copa do Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

À época, o Vovô estava na Série A do Campeonato Brasileiro e contava com um elenco recheado de nomes conhecidos, como Iarley, Fernando Henrique, Marcelo Nicácio e Osvaldo. No Estadual, foi campeão arrastão — quando a equipe vence o 1º e o 2º turnos. O grande destaque daquela temporada foi a participação na Copa do Brasil.