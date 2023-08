Ceará tem maior número de cartões amarelos da Série B

Dentre os 20 times da Série B do Brasileiro, o Ceará lidera as estatísticas de cartões amarelos da competição. Até o momento, nas 25 rodadas, os jogadores do Vovô receberam 80 advertências. Em segunda lugar está a equipe do Avaí, com 79.

O volante Willian Maranhão foi o atleta que mais recebeu cartões e lidera o Top-10 – ao todo, foram sete. Erick foi o que menos levou, com três. Completam o ranking: Richardson (6), Paulo Victor (5), Warley (5), Richard (4), Danilo Barcelos (4), Caíque Gonçalves (4), Zé Ricardo (4) e Gabriel Lacerda (4).