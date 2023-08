Presidente do Ceará confirma permanência de Albeci e Juliano no Departamento de Futebol

A pressão sob a diretoria do Alvinegro de Porangabuçu vem crescendo devido a campanha ruim do clube na Série B 2023

Em coletiva concedida nesta quarta-feira, 30, em Porangabuçu, o presidente do Ceará , João Paulo Silva, confirmou a manutenção do diretor de futebol, Albeci Júnior, e do Executivo de feutebol, Juliano Camargo, em suas respectivas funções no clube alvinegro. Além disso, o mandatário também justificou a saída de Guto Ferreira do comando técnico do Vovô .

A pressão sob a diretoria do Alvinegro de Porangabuçu vem crescendo devido a campanha ruim do clube na Série B 2023. Tido como um dos favoritos ao acesso, o Vovô não conseguiu competir próximo ao G4 em nenhum momento da competição.

Para tentar solucionar isso, o Ceará acertou com o treinador Vagner Mancini. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. O técnico assume o time na 11ª posição com 35 pontos, a oito de distância do G4, e tem a difícil missão de buscar o acesso faltando 13 rodadas para o fim da Série B.

Depois da queda de Guto, o Vovô se movimentou no mercado e manteve negociações com dois treinadores: além de Mancini, a diretoria conversou com Maurício Barbieri, com passagens recentes pelo Vasco e Bragantino. A proposta alvinegra agradou bastante o ex-treinador do América-MG, e as tratativas avançaram nas últimas horas.