João Paulo admite erro em planejamento do Ceará, mas reitera que acredita no acesso

"Considero sim que foi um erro. Não se muda quatro treinadores em uma temporada e dizer que é normal. Infelizmente no futebol o que é considerado são os resultados. O Ceará entrou numa competição que era favorito, inclusive ao título. Considero nosso elenco um dos melhores, mas ainda não conseguimos virar essa chave. Assumo essa responsabilidade para mim. Eu ainda acredito (no acesso)", disse.

O presidente do Ceará , João Paulo Silva, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 30, em Porangabuçu, e tratou diversos assuntos sobre o momento do clube. Na oportunidade, o mandatário admitiu que o alto número de técnicos (4) na Série B foi um erro do clube, mas reiterou que segue acreditando no acesso do Vovô ao final da temporada.

Durante a entrevista, o dirigente ainda afirmou que não "vai jogar a toalha" e mostrou otimismo em relação a chegada de um novo treinador em Porangabuçu. No sábado, 2, o time alvinegro encara o Criciúma, na Arena Castelão, almejando uma vitória para tentar reduzir sua distância para o G4 da Série B.

"Não vou jogar a toalha de jeito nenhum. Sei que não é fácil. Minha expectativa é que o nome chegue no máximo até amanhã, que já treine o elenco na quinta e na sexta e que a gente possa fazer um bom jogo. Uma pessoa nova pode oxigenar e ajudar a gente a buscar isso (acesso)."

Novo técnico definido

Vagner Mancini acertou com o Ceará e será o novo treinador da equipe após a saída de Guto Ferreira. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. O técnico assume o time do Porangabuçu na 11º posição com 35 pontos, a oito de distância do G4, e tem a difícil missão de buscar o acesso faltando 13 rodadas para o fim da Série B.

Depois da queda de Guto, o Ceará se movimentou no mercado e manteve negociações com dois treinadores: além de Mancini, a diretoria conversou com Maurício Barbieri, com passagens recentes pelo Vasco e Bragantino. A proposta alvinegra agradou bastante o ex-treinador do América-MG, e as tratativas avançaram nas últimas horas.